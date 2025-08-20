“Viene pisando fuerte”: Candela Cruz impresiona con su increíble estreno en Pasapalabra

Candela Cruz ha acudido por primera vez a Pasapalabra. Acompañada de Antonio Moreno, la actriz ha asegurado que hará todo lo posible en su debut para ayudar a Rosa a alcanzar el ansiado bote de 2.014.000 euros.

Antes de comenzar a jugar, Roberto Leal bromeaba con la circunstancia de que, justo a ella, la única principiante, le tocase empezar a jugar. “Encima me estreno la primera”, respondía ella entre risas.

A Candela la presión no le ha afectado en absoluto y ha demostrado que “viene pisando fuerte”, tal y como ha dicho el propio presentador. La intérprete ha dejado claro que ha llegado al programa con muchas ganas en un Una de Cuatro de ensueño. ¡Imperdible!