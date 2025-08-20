Antena 3 LogoAntena3
“Viene pisando fuerte”: Candela Cruz impresiona con su increíble estreno en Pasapalabra

La actriz ha dado el pistoletazo de salida al programa en su debut con una prestación estelar en el Una de Cuatro.

Candela Cruz ha acudido por primera vez a Pasapalabra. Acompañada de Antonio Moreno, la actriz ha asegurado que hará todo lo posible en su debut para ayudar a Rosa a alcanzar el ansiado bote de 2.014.000 euros.

Antes de comenzar a jugar, Roberto Leal bromeaba con la circunstancia de que, justo a ella, la única principiante, le tocase empezar a jugar. “Encima me estreno la primera”, respondía ella entre risas.

A Candela la presión no le ha afectado en absoluto y ha demostrado que “viene pisando fuerte”, tal y como ha dicho el propio presentador. La intérprete ha dejado claro que ha llegado al programa con muchas ganas en un Una de Cuatro de ensueño. ¡Imperdible!

