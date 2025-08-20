Tras el anillo, este sería el 'sueldillo' que tendría Georgina en caso de divorcio

Hace una semana conocíamos el compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Una noticia que compartían en sus redes sociales enseñando el anillo. Tras la polémica que se desató en redes sociales por el tamaño de este, Más Espejo contaba con un experto que desvelaba el precio de una pieza única y exclusiva en el mundo: alrededor de los 10 millones de euros.

Ahora, una nueva cuestión se ponía sobre la mesa. Y es que, al parecer, la famosa pareja habría realizado un acuerdo prematrimonial, con el fin de evitar escándalos futuros y proteger una fortuna de 600 millones de dólares. Como indicaba '20 Minutos', solo Georgina podría alcanzar los 10 millones.

¿En qué consiste el acuerdo?

Según 'Mundo Deportivo', basándose en la información dada por la revista portuguesa 'TV Guia', Georgina habría pedido importantes garantías económicas de cara a un posible divorcio. En tal caso, Cristiano tendría que pasarle una pensión mensual de 114.000 dólares. Además, dentro del convenio entraría el derecho de ella a quedarse con la mansión de 5 millones de euros que tiene el futbolista en La Finca (Madrid).

En cuanto a la custodia de los hijos no se conoce información, y, por ello, se plantean muchas dudas al respecto: ¿Podría seguir Georgina haciéndose cargo de los 3 hijos que tuvo Cristiano a través de un vientre de alquiler? ¿Cómo sería en el caso de sus 2 hijas biológicas?

La pareja no es la única precavida

Los colaboradores planteaban si es adecuado o no hacer este tipo de acuerdos previos a tan poco tiempo de haberse comprometido. Sin embargo, algunos consideraban que es preferible realizarlo antes de llegar a malos términos y tener que enfrentarse a juicios desagradables.

Un problema que podría ser aún peor en casos de multimillonarios como este, y es justo por este motivo que la pareja no es la única cuyo acuerdo prematrimonial ha llamado la atención. Existen más ejemplos sorprendentes. Desde Katherine Zeta-Jones y Michael Douglas, quién en caso de separarse tendría que pagarle a ella 3 millones por años casados, hasta Jessica Biel y Justin Timberlake, que compensaría con 500.000 euros a su mujer, en el caso de que le pille con otra.

