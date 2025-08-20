El Hormiguero
“Parecía un trapero”: la desternillante broma de Ernesto Sevilla a Joaquín Reyes en un tren
Los cómicos contaron una de las anécdotas más surrealistas que han vivido.
Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes visitaron El Hormiguero y llenaron la noche de risas y anécdotas surrealistas. Con su humor característico, los cómicos hicieron reír al público con ocurrencias que solo ellos podían contar.
Durante la charla, Ernesto confesó una de sus bromas más míticas: pintarle la cara a Joaquín con un rotulador permanente mientras viajaban en tren. La escena provocó carcajadas incluso en un trabajador que pasó por allí, y Joaquín recordó cómo al verse en el reflejo del cristal pensó que parecía “un trapero, como Duki pero con 40 años”.
