“Parecía un trapero”: la desternillante broma de Ernesto Sevilla a Joaquín Reyes en un tren

Los cómicos contaron una de las anécdotas más surrealistas que han vivido.

"Lo hice con mucha paciencia": la broma más pesada de Ernesto Sevilla a Joaquín Reyes

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes visitaron El Hormiguero y llenaron la noche de risas y anécdotas surrealistas. Con su humor característico, los cómicos hicieron reír al público con ocurrencias que solo ellos podían contar.

Durante la charla, Ernesto confesó una de sus bromas más míticas: pintarle la cara a Joaquín con un rotulador permanente mientras viajaban en tren. La escena provocó carcajadas incluso en un trabajador que pasó por allí, y Joaquín recordó cómo al verse en el reflejo del cristal pensó que parecía “un trapero, como Duki pero con 40 años”.

La actriz ha dado el pistoletazo de salida al programa en su debut con una prestación estelar en el Una de Cuatro.

