Shabella Rose está feliz con su cuerpo y no quiere adelgazar por presión: "Si pensamos que una persona gorda no puede estar saludable tenemos un problema"

Shabella Rouse es mocatriz (modelo, cantante y actriz) además de ser una firme defensora del movimiento Body Positive. Desde niña ha lidiado con la gordofobia en diferentes áreas de su vida: en la escuela, en sus relaciones amorosas y en el mundo del entretenimiento.

Ha sufrido rechazos en audiciones, limitaciones en el mundo de la moda y críticas simplemente por tener un cuerpo fuera de los estándares convencionales. Pero en lugar de dejarse vencer, ha transformado su apariencia en un símbolo de fuerza.

Utilizando el teatro, la música y las redes sociales, trabaja para que todos los cuerpos sean visibles y valorados, demostrando que el talento no depende del tamaño. Su mensaje es contundente: todos tenemos derecho a existir y ocupar nuestro espacio sin tener que pedir disculpas por ello.

"En mis redes sociales a mi se me asocia con que al hacer body positive ya dicto que no se puede adelgazar", dice, "el problema viene cuando la gente dice que yo hago apología de la obesidad". "El body positive no es solo amarte físicamente".

Respecto a su estado de salud, Shabella asegura que tiene "unas analíticas para enmarcarlas, tengo buena salud". ¡Dale al play!