Un lapsus sentencia a Rosa en El Rosco y Manu se lanza a por el bote de 2.014.000 euros

Rosa y Manu han vuelto a enfrentarse en El Rosco. Después de su último duelo en el que ambos empataron a 23 aciertos, los concursantes han luchado por hacerse con el bote de 2.014.000 euros.

Él ha comenzado encadenando rachas de tres en tres. Ella, por su parte, prefería avanzar sin pausa, pero sin prisa tratando de no precipitarse y sin verse afectada por la presión de ir por detrás.

Sin embargo, pese a no querer precipitarse, Rosa ha sufrido un lapsus y ha cometido un fallo que le ha sentenciado. Se ha plantado con 22 aciertos, pero con una letra marcada en color rojo que podía ser definitiva para enviarle a la Silla Azul.

Con todo ganado y a sabiendas de que se podía permitir un error, Manu ha decidido ir a por el bote. Con tan solo dos palabras por delante para alcanzar los 2.014.000 euros, el concursante ha arriesgado y, pese a que no lo haya conseguido, ha ganado igualmente El Rosco. ¡No te lo pierdas!