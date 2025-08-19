Juicio por la muerte de Matthew Perry: La "reina de la ketamina" se declarará culpable para reducir la pena

Están a punto de cumplirse los dos años de la muerte del actor de Friends, Matthew Perry. Quien se pusiera en la piel de Chandler Bing fue encontrado muerto en su jacuzzi, ahogado y con altas dosis de drogas en su cuerpo. Tras una exhaustiva investigación por parte de las autoridades de Los Ángeles, se detuvieron a cinco personas implicadas.

Hasta la fecha, cuatro de los cinco detenidos ya se habían declarado culpables con el objetivo de pactar con la fiscalía y así reducir su pena. Sin embargo, la quinta detenida, conocida como la "reina de la ketamina", se resistía a ceder. Una situación que cambió el pasado lunes 18 de agosto.

La implicada en cuestión, Jasveen Sangha, enfrentaba hasta 45 años de prisión por cinco cargos diferentes, incluyendo la fabricación y distribución de las drogas. Las pruebas en su contra, que determinaban la venta de 51 viales de ketamina a Perry junto al traficante Erik Fleming (ya autodeclarado culpable), le han forzado a cambiar de parecer. Una venta que se produjo a través del asistente del actor, Kemmeth Iwamasa, igualmente detenido.

El actor de Friends, Matthew Perry | Getty

Los médicos Mark Chávez y Salvador Plasencia también vendieron la sustancia al actor a precios muy elevados, aprovechando la adicción de Perry y su vulnerabilidad.

Además, Sangha, la "reina de la ketamina", podría estar implicada en la muerte de un entrenador personal que falleció a los 33 años por la misma razón, Cody McLaury. Y es que la mujer cocinaba la droga en Hollywood y aprovechaba el alto poder adquisitivo de la región, moviendo la sustancia entre gente famosa.

Así, la trama en torno a la trágica muerte del protagonista de Friends se ha esclarecido. Tras el pacto de culpabilidad con la fiscalía, las penas sobre Sangha se reducen de 45 a 11 años de prisión. Una sentencia que se espera que vea la luz durante los próximos meses.