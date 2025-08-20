PORTADA
Primeras palabras de Bertín Osborne tras la portada junto a su hijo: "Ahora he cambiado de opinión"
Bertín Osborne y Gabriela Guillén han posado para ¡HOLA! junto a su hijo en común. Una portada muy polémica después de que hace un tiempo el empresario diese unas polémicas declaraciones respecto a su paternidad.
Publicidad
Bertín Osborne y su ex, Gabriela Guillén, han presentado oficialmente a su hijo en la portada de la revista ¡HOLA! Unas fotos que han dejado a todos con una pregunta: ¿por qué en más de 20 fotos no hay ni una sola donde posen los tres juntos?
El misterio está servido, porque parece que algo no cuadra del todo. Aunque las imágenes muestran al bebé de lo más adorable, la ausencia de una foto familiar completa no ha pasado desapercibida.
Pero atención, que ya tenemos en exclusiva las primeras declaraciones de Bertín después de la publicación. Paloma García Pelayo ha hablado con el empresario que asegura que hizo esta portada porque Gabriela le dijo que no quería que su hijo fuese un "marginado".
Más Noticias
- Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Juan Moya, el gran amigo de Palomo Linares
- Luis Font, de Locomía, sobre el acercamiento con su hermano Xavier tras años distanciados: "Siempre me he intentado acercar a él"
- Desiré Martínez, hija del Robin Hood de la cárcel, habla de cómo fue su vida: "A los 6 años me contaron la historia de mi padre"
"Todos me dijeron que si es lo que quería hacer, adelante", le dice Bertín a la periodista. "Recapacité", añade confirmando que se va a hacer cargo del niño y quiere dejar claro que "no ha cobrado nada" por esta portada. ¡Dale al play!
Publicidad