Fina mata a Santiago tras un fuerte forcejeo... ¡Era su vida o la de él!

Santiago iba a matar a Fina y Marta. Tenía a la hija de Isidro amordazada y a Marta cogida con una navaja en el cuello. Las jóvenes tenían mucho miedo, él solo quería vengarse de ellas.

Mientras Santiago relataba cómo iba a matar a Marta y luego iba a ir por Fina, la hija de Isidro ha conseguido zafarse de la cuerda que la retenía para poder ayudar a su amada.

La joven ha arremetido contra él con una botella, lo que le ha dejado aturdido, y le ha dado tiempo a cogerle su navaja para que estuviera desprotegido. Mientras Marta chillaba, Santiago se ha abalanzado sobre ella dispuesto a ahogarla, y a Fina no le ha quedado otra que clavarle la navaja en el pecho.

¡Ha matado a Santiago! La joven no quería hacerlo, pero era eso, o perder ella su vida.

¿Qué van a hacer ahora?