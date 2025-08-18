El presidente de la Xunta de Galicia reitera al Gobierno: "He pedido medios y medios, además, con urgencia"

Galicia es una de las comunidades más afectadas por los incendios que llenan la península. En concreto, la provincia de Ourense tiene uno de los incendios activos que más preocupan y que más hectáreas se está cobrando, hasta 63.000. Lo que corresponde a un 8%de la provincia afectada por las llamas. Galicia cuenta con 9 focos activos, y los 9 se encuentran en la provincia de Ourense.

Alfonso Rueda en Espejo Público

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cuenta en el programa Espejo Público cómo se encuentra la situación del incendio de Galicia. El presidente asegura que llevan muchos años reforzando el sistema de extinción de incendios."Llevamos muchos años de incendios y esto era algo obligado". El refuerzo de plantillas, la renovación de medios y la prevención han sido algunas de las mejoras que se han implementado para combatir los incendios en los últimos años.

"Los propios técnicos dicen que se están encontrando con circunstancias que no han visto en la vida". La reactivación de los focos y las explosiones de algunos de ellos dificultan en gran medida las labores de extinción. Sin embargo, declara que si los incendios no han ido a más es gracias a estas medidas y a los efectivos.

Conversación con Pedro Sánchez

Alfonso Rueda explica que en su conversación a puerta cerrada con el presidente del Gobierno ha solicitado todos los medios posibles para combatir los incendios. "Necesitamos del ejército, bulldozer, zapadores, aviones de coordinación... todo esto es lo que hace falta ahora ". Dice que ellos, por su parte, van a comenzar a preparar las ayudas para toda la gente que ha perdido la casa o que necesita ayuda económica como los agricultores.

El presidente de la Xunta afirma que ha pedido al gobierno central medios y ayuda con urgencia: "No nos sirven para dentro de tres o cuatro días". Además, es crítico con que la medida principal tomada por Pedro Sánchez sea un pacto de estado por el cambio climático cuando Galicia sigue ardiendo, "creo que eso puede esperar un poquito".

"Llevamos días pidiendo ayuda"

Asimismo, afirma que los efectivos que tienen no son suficientes y que necesitan más porque están en una situación que no habían vivido nunca. "Si el Gobierno tiene medios nos los tiene que enviar", descarta luchas políticas y cree que las prioridades son luchar para la extinción de los incendios. "La situación 3 no iba a aportar más medios, quiero pensar que los que existen ya se nos están aportando". Si no fuera así, asegura, sería para enfadarse e imperdonable.

Mensaje a los gallegos

El Presidente quiere trasmitir a su pueblo que desde la Xunta se está haciendo todo lo posible para acabar con los incendios: "Es una responsabilidad de todos". Y acaba deseando que caiga todo el peso de la ley sobre aquellas personas que provocan incendios.

