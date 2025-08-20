Antena 3 LogoAntena3
Un restaurante de Ibiza cobra 27 Euros por cortar una tarta de cumpleaños

Jesús Soriano analiza esta situación en Espejo Público: "Es una barbaridad y cada vez se está viendo más".

Jesus Soriano

¿Te imaginas ir a un restaurante y ver en el ticket que te han cobrado 27 Euros por cortar una tarta de cumpleaños?, pues es lo que ha ocurrido en un restaurante de Ibiza. Una noticia que ha sido muy criticada en redes sociales, y este miércoles ha estado en Espejo Público el camarero, Jesús Soriano, para comentar esta polémica.

"Si está especificado en la carta podría ser legal"

A la pregunta de Miquel Valls de si es legal cobrar por cortar una tarta de cumpleaños, el camarero ha respondido que: "Si está especificado en carta podría ser legal, porque al final lo que te están cobrando es el servicio, ya no de cortar la tarta, sino de los platos, las cucharas, y el hecho de llevarte la tarta a la mesa. Pero en este caso no fue avisado, así que me parece un poco caro".

Jesús Soriano ha reconocido en Espejo Público que esta noticia "es una barbaridad", pero es una situación que cada vez "estamos viendo más". Cree que es una lástima, y que hay que tener un poco más de "visión empresarial" y tener al cliente contento.

Cobran 12 Euros por colgar un bolso

Otro de los abusos en restaurantes que está generando polémica en redes sociales, es el de un local que ha cobrado 12 Euros a una chica por cobrar un bolso, a lo que el camarero responde: "Esto hay que aclararlo porque el restaurante se ha defendido de esto. En este caso no se le ha cobrado el dinero a la chica, y el restaurante ha dicho que no es el ticket real. Ahora el restaurante quiere que le pague la clienta 36.000 Euros por daños y prejuicios, ya que ha perdido reservas por la mala fama".

