Mari Ángeles lleva dos meses tramitando el paro: "Solo hay un número de teléfono y cuando llamas aparece que el servicio no está disponible"
Ir a la oficina del SEPE o pedir cita previa para acceder a la prestación por desempleo se está convirtiendo en una misión imposible. Ante este problema hay gente que ha hecho negocio gestionando y vendiendo las citas.
Quedarse sin trabajo ya es una preocupación pero pedir cita en el SEPE para recibir la prestación por desempleo se está convirtiendo en una auténtica misión imposible para muchos.
De hecho, hay quiénes ya hacen negocio de esto y venden las citas o cobran por la agilización de estos trámites aprovechándose de la desesperación de la gente.
Hemos hablado con Mari Ángeles que lleva desde el 30 de junio en trámites y esperando a cobrar el paro. "Llevo dos meses esperando para cobrar el paro", dice.
"Solo hay un número de teléfono y cuando lo intentas aparece que el servicio no está disponible", asegura, "Conseguí la cita el domingo después de dos meses". Una situación que mucha gente desempleada está viviendo ahora mismo en España. ¡Dale al play!
