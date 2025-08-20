Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes tratan de dar con la persona que les lanzó al éxito en internet

La visita de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes fue un auténtico espectáculo de ingenio. Entre imitaciones, bromas y surrealismo, los humoristas dejaron claro por qué siguen siendo dos de los cómicos más queridos del país.

Antes de despedirse, aprovecharon para lanzar un divertido mensaje: quieren contactar con la persona que subía a YouTube los capítulos de La hora chanante y que les ayudó a hacerse virales. “No tengas miedo y contáctanos”, bromeó Ernesto, asegurando que les encantaría agradecerle el gesto e invitarle a algo.