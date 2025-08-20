¡Increíble! Manu hace que el ¿Dónde Están? parezca “un paseo, literal”

Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 20 de agosto

El concursante ha hecho honor a la temática y ha resuelto el panel en su primer intento.

Manu, Salva Reina y Lucrecia se enfrentaban a un panel del ¿Dónde están? cuya temática era “un paseo”, algo con lo que el actor invitado ha reconocido sentirse muy familiarizado. “Mi madre es una máquina de ese tema”, comentaba entre risas el intérprete.

Sin embargo, el compañero de Manu ha fallado en su primer intento cediéndole el turno al concursante, que, sin dudarlo ni un segundo, ha resuelto el panel por completo sin cometer ningún fallo.

“Un paseo, literal”, exclamaba Roberto Leal viendo la increíble prestación del jugador, que tan solo ha necesitado 15 segundos para sentenciar la prueba. ¡Haz click en el vídeo de arriba!

Programas

