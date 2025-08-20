Antena 3 LogoAntena3
Virginia dejó de ser esclava de sus canas hace 11 años :"A los 15 años me empezaron a salir canas por un motivo genético"

La canas en las mujeres siempre han estado mal vistas pero en los hombres... La cosa cambia. ¿Por qué hay que vivir esclavizada por un tinte?

Marta Requejo
La Reina Letizia o Pamela Anderson... Son algunas de las caras conocidas que han decidido dejarse el pelo al natural con sus canas. Pero no todas las mujeres están dispuestas a eso.

Las canas siempre han dicho un complejo para muchas mujeres que se ven obligadas a teñirse el pelo cada pocos días para que no se les ve ni un pelo blanco. Pero hay algunas que ya se están cansando...

Hoy hablamos con Virginia que harta de estar pegada a un tinte decidió hace 11 años dejarse las canas a modo reivindicativo. "A los 15 años me empezaron a salir canas por un motivo genético", cuenta, "Para mi en ese momento fue una maldición".

Con 25 años Virginia tomó la decisión de no volver a teñirse porque "llegó un momento en el que tenía que teñirme cada 15 días". ¡Dale al play!

