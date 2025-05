Susana Díaz, sobre los tuits de Leire Díez contra ella: "Aquella campaña en redes fue infame y muy agresiva”

Leire Díez, la conocida como "fontanera" del PSOE a raíz de los nuevos audios publicados por 'El Confidencial' y 'The Objective', escribió varias publicaciones en la red social 'X' en las que apuntaba directamente contra Susana Díaz cuando la expresidenta de la Junta de Andalucía se enfrentó a Pedro Sánchez en las primarias socialistas de 2017.

"¿Una bravuconada de alguien que va de meritorio?"

"Personalmente yo creo que no la conozco, pero de aquella época, sí que he recordado la campaña agresiva que se me hizo en redes", asegura la senadora socialista, que se pregunta si "más allá de o que sufrí en mis carnes, esto es una bravuconada de alguien que va de meritorio", refiriéndose a la periodista presente en esa reunión grabada y que esta semana ha salido a la luz.

Díaz asevera que "igual que siempre he rechazado el tema de la policía patriótica, rechazo cualquier ataque que haya a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque esto además a la gente le genera mucha desconfianza y daño a nuestra democracia". "Espero que haya elementos suficientes para que se pueda aclarar la posición de esta chica", afirma.

Los tuits de Leire Díez contra Susana Díaz

"¡Pero si usted es del PP! A usted, Susana Díaz, no le importa nada más que para criticar a Sánchez Castejón. Pobruca", "Igualdad no es apoyar a Susana Díaz por ser mujer, lo malo es que aún haya que explicar esto a estas alturas. El fin no justifica los medios.", "Susana Díaz y unidad de la misma frase? Un oxímoron en toda regla.", "Como militante socialista, me avergüenzo de las declaraciones de Susana Díaz definiendo el 15-M. No se puede insultar tanto a tanta gente." y "El único proyecto de Susana Díaz es vencer a Pedro Sánchez. El proyecto de Sánchez Castejón es ganar al PP. Aquí está la izquierda." son algunos de los mensajes que Leire Díez escribía, como se ha mencionado anteriormente, durante el período marcado por las primarias en el seno del Partido Socialista.

"Una campaña agresiva en redes"

Para Susana Díaz, estas publicaciones son "un ejemplo de una campaña muy agresiva que esta mujer y algunos otros me hicieron en redes en ese momento y que ahora he recordado la agresividad con la que lo hizo". "Yo diferencio el plano personal, que fue infame, del plano general, que, insisto, a mí me genera mucha repulsa cualquier ataque a los cuerpos y fuerza de seguridad del Estado", añade.

Una campaña que la senadora cataloga de éxito, "porque hubo gente que se llevó una imagen muy distorsionada de mí y de las personas que me acompañaron, porque no solo es un tema personal, sino de las personas que nos acompañaron". "La campaña fue muy agresiva, tóxica, a niveles impensables dentro de una organización", insiste.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.