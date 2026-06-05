Pedro Sánchez, sobre el 'caso Leire Díez': "Ni nunca avalé, ni nunca tuve información ni conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "nunca he conocido y nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora de Leire Diez y si no se ha hecho es porque no las hubiera tolerado". Así como ha manifestado que su "Gobierno está limpio" y que no hace ni hizo "lo que otros me hicieron a mí".

El líder socialista ha señalado que dejará trabajar a la justicia: "Es su momento". Explica que su partido "ha actuado con contundencia hasta incluso cuando se han visto meros indicios en otros casos".

Además ha subrayado que no van a tolerar que "las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de una oposición marrullera, que no tiene otra cosa que ofrecer a la ciudadanía, tape e impugne un proyecto político".

Pide respetar el auto del juez Pedraz y reitera en que "hay que dejar trabajar a la justicia", aclarando que sobre su conocimiento sobre la trama Leire Díez y las actuaciones de la presunta fontanera socialista aclara que "ni nunca avalé ni nunca tuve información ni tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado": "Yo no hago ni he hecho lo que otros me hicieron a mí". Recordando que "una policía mal llamada patriótica del PP utilizó los resortes del Estado para obstruir acciones judiciales y la investigación del os Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Apoya a la directora

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, publicó un comunicado asegurando que se había reunido hasta en dos ocasiones con Leire Díez, pero que en esos encuentros "jamás participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil", tal y como sostenía la UCO.

Tras ello, Sánchez "solo puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y apoyo" a Mercedes González, la cual "está haciendo un trabajo muy positivo en esta institución y respetando la autonomía de la Guardia Civil".

El PSOE analiza la causa

El jefe del Ejecutivo avanza que "en estos momentos los equipos jurídicos socialistas están investigando y analizando toda la documentación de toda la causa", concretando que es "1 TB de información". Por lo que insiste en que "cuando lo hagamos con rigor y con la solvencia" los medios de comunicación serán informados de "las acciones que vamos a emprender": "Somos gente rigurosa, solvente".

E insiste en que "el PSOE siempre se comunica con hechos, con acciones y decisiones", por ello asegura que "mi Gobierno es un Gobierno limpio, el partido es un partido íntegro y la corruptela de unos pocos no van a enmarañar ni impugnar la enorme tarea que está haciendo el Gobierno y el PSOE en todos los rincones del país".

¿Superdomingo electoral?

El presidente del Gobierno ha asegurado que "no va a haber un superdomingo electoral" y por tanto las elecciones generales se celebrarán un día diferente que las autonómicas y municipales, previstas para mayo de 2027.

Sánchez ha puesto fin al debate sobre la posibilidad de hacer coincidir en una convocatoria electoral la elección de presidente del Gobierno, de la Comunidad Autónoma y municipios. "Puedo garantizar a los españoles y a los partidos políticos que no va a haber un superdomingo electoral", zanja.

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