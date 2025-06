Susana Díaz, sobre Leire Díez: "El PSOE va tarde y esto ya no tiene un pase más ni dentro ni fuera del partido"

Sobre Leire Díez, Susana Díaz asegura que "estos personajes hacen mucho daño a las organizaciones y a las personas". La socialista analiza el daño que están haciendo al partido las filtraciones que han salido a la luz sobre Leire Díez, que habría ofrecido un pacto con Fiscalía a un empresario a cambio de información en contra de la UCO.

Para Susana Díaz "estamos fuera de plazo" en cuanto a las reacciones del partido por las acciones de esta militante. "El PSOE va tarde y esto ya no tiene ni un pase más dentro o fuera del partido". La expresidenta de la Junta de Andalucía pide que se cumplan los estatutos y ofrecer audiencia informativa. "No puede permitirse esto, el PSOE no puede pagar este coste por esto", añade.

Santos Cerdán tiene margen de sobra para actuar

Considera además que Santos Cerdán "tiene margen de sobra para aplicar los estatutos cuando las actuaciones de una persona dentro de la organización dañan la imagen del partido". Apunta que esto está regulado en los estatutos, por eso cree que "vamos tarde y esto no tiene ni un minuto más". "No se tiene que bajar la presión, quien crea que con el tiempo esto se va a ir aplacando... esto no acaba hasta que 'muerto el perro se acabó la rabia'", mantiene.

Pide que se tome una decisión cuanto antes "por muy dramático que sea" porque será lo mejor para el conjunto del PSOE.

"Me pregunto como más de una semana después el presidente del Gobierno esquiva las ruedas de prensa"

Señala la periodista Carmen Morodo que no es solo una cuestión de cumplir los trámites estatutarios. Recuerda que ha pasado más de una semana desde que se produjeron las filtraciones y el presidente del Gobierno para defender la honorabilidad del partido que representa "tenía la obligación de salir y decir que si esta persona no hablaba en ningún momento". Se pregunta cómo puede ser que "más de una semana después el presidente del Gobierno esquive las ruedas de prensa, cancele cosas de su agenda y no haya dado ni una sola explicación".

Matiza Susana Díaz que hay una gran diferencia entre las declaraciones públicas con la contundencia interna. Cree que el PSOE no se puede comportar como los demás, "nosotros tenemos que tener un plus de conducta ante estas actuaciones".

En su opinión, el PSOE debería haber hecho primero un expediente informativo y después suspender a esta persona de militancia. "Hay que cumplir los estatutos porque son las garantías que tienen los afiliados".

