¿Quién es quién en el Caso Leire Díez que afecta al PSOE?

La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la presuntatrama para entorpecer investigaciones judiciales que perjudicaran al PSOE y al propio Gobierno salpica a varias personas, pero, tal y como señala el auto, los principales investigados son la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, y el abogado Ismael Oliver.

Una causa por la que el magistrado ordenó este miércoles requerir documentación en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, y registrar las viviendas de algunos de ellos, concretamente las de Dolset y Cerdán.

Todo bajo la hipótesis de que Santos Cerdán, en colaboración con la gerencia del partido, habría pagado a Leire Díez sus trabajos como "fontanera" mediante facturas falsas o simuladas. Por ello, los presuntos delitos que se investigan son organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.

Conoce quiénes son todos ellos y por qué motivos aparece señalado cada uno de sus nombres en la investigación.

Leire Díez

Exmilitante del PSOE, Leire Díez empezó a ser investigada por el amaño de contratos ligados a la SEPI. La que fue concejal en Vega de Pas (Cantabria) tras afiliarse al PSOE en los años 90, posteriormente ocupó puestos de responsabilidad en empresas públicas entre 2018 y 2023. Pero su nombre no empezó a dar que hablar hasta mayo de 2025, cuando salieron a la luz unos audios en los que solicitaba información comprometedora del teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil Antonio Balas. Por su lado, siempre defendió que dicha solicitud se enmarcaba en un trabajo de investigación para escribir un libro sobre las llamadas 'cloacas' del Estado.

En junio del año pasado se dio de baja del Partido Socialista después de que la dirección del partido acordara abrirle un expediente informativo.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid decidió imputarla por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras junto con el empresario Javier Pérez Dolset contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales. Motivo por el que la UCO la detuvo en diciembre, cuando se conoció que estaba siendo investigada en la Audiencia Nacional por el magistrado Santiago Pedraz, quien apunta a un operativo, presuntamente abonado por el PSOE para atacar a jueces, fiscales y otras partes relacionadas con casos como los del hermano del presidente del Gobierno o el de su esposa Begoña Gómez.

Santos Cerdán

También presuntamente vinculado al Caso Koldo, Santos Cerdán es otro de los protagonistas de la trama. El que fuera exsecretario de Organización del PSOE dejó su cargo tras la presunta vinculación con la causa por la que además pasó cinco meses en prisión y se le atribuían los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En su día admitió dos reuniones en 2024 con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset, quienes le informaron de audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas del suegro de Sánchez. De acuerdo con el auto judicial, la presunta organización se reunió al menos 22 veces en la sede del PSOE de Ferraz y Cerdán y Leire Díez se vieron al menos 17 veces más en otras localizaciones. Asimismo, en todo este marco, el auto del juez Pedraz señala a Cerdán por haber acordado "remunerar a Leire Díez con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" por los servicios "ilícitos".

Javier Pérez Dolset

Empresario vinculado al sector tecnológico y de contenidos digitales, la Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos como insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones y tráfico de influencias.

Pérez Dolset está imputado ya en varios procedimientos en la Audiencia Nacional vinculados con fraude y desvío de fondos, y presuntamente habría tenido relación en todo momento con Leire Díez. Además, ha reconocido su colaboración con la exmilitante en varias investigaciones. Algo que suscribe el auto del magistrado Pedraz, ya que recoge varias reuniones de ambos: la primera en la sede del PSOE en 2024.

Gaspar Zarrías

Zarrías fue presidente de la Junta de Andalucía, pero renunció al acta en 2015, cuando el Supremo le condenó el caso de los ERE. Ahora, también está imputado en la Audiencia Nacional. Según el magistrado al frente de la causa Leire Díez, se utilizó su sociedad como canal para realizar los pagos de Cerdán a Díez. No obstante, según su declaración, tuvo a sueldo a la "fontanera" del PSOE durante 2024 para que investigase si José Manuel Villarejo estuvo detrás de la investigación sobre los ERE y sostuvo que el PSOE no tuvo relación con esa contratación.

Condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, el Constitucional admitió su recurso de amparo y anuló esa condena en 2024 y ordenó dictar una nueva sentencia.

Ismael Oliver

Abogado de varios de los implicados en la causa, Oliver aparece en el auto del juez Santiago Pedraz como una de las piezas clave para canalizar los pagos que presuntamente recibió Leire Díez. Según la investigación, habría utilizado dos sociedades que administra para abonar 27.225 euros a la exmilitante socialista y ocultar el origen de esos fondos. Además, el letrado también es conocido por ejercer la defensa del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, investigado en España.

Pedraz también vincula al letrado con los presuntos intentos de soborno al fiscal Anticorrupción José Grinda y a Carmen Pano, quien aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz por orden de Víctor de Aldama. En el auto se recoge una conversación entre Ismael Oliver y Leire Díez en la que ambos hablaban de "negociar" con Pano para que modificara su declaración ante el juez. Sin embargo, la investigada mantuvo su versión y ratificó posteriormente su testimonio.

Otros presuntos implicados

Otros de los nombres que también resuenan en la trama son los de Juan Sánchez Yepes, Ana María Fuentes, Juanma Serrano y Juan Francisco Serrano, todos ellos mencionados en el auto del juez Santiago Pedraz por su presunta colaboración o vinculación con algunos de los movimientos investigados.

Entre ellos figura Juan Sánchez Yepes, guardia civil investigado también en la trama de fraude de hidrocarburos, a quien el magistrado sitúa junto al abogado Jacobo Teijelo en supuestas maniobras para revelar información reservada y desacreditar a la UCO. También aparece Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE y responsable de la contabilidad del partido, ya que, según el juez, las sociedades utilizadas para canalizar pagos relacionados con la trama habrían operado con su “presumible concierto”.

El auto también menciona a Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de la Ejecutiva socialista y expresidente de Correos, y a Juan Francisco Serrano, exdiputado y estrecho colaborador de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. Aunque ninguno de los dos está imputado por el momento, Pedraz sostiene que ambos habrían colaborado con la estructura investigada.

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