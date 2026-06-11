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El esotérico debate entre Pablo Motos y María del Monte: "Tú no estás bien"

El presentador y la invitada no comparten puntos de vista y han protagonizado un interesante debate.

El esotérico debate entre Pablo Motos y María del Monte: "Tú no estás bien"

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María del Monte ha llegado a El Hormiguero con la cercanía y el carisma que la han convertido en una de las artistas más queridas de nuestro país. La cantante ha compartido anécdotas y vivencias en una entrevista llena de emoción y buen humor.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer el lado más espiritual de la invitada. La artista ha contado ser muy esotérica y el presentador todo lo contrario.

Esto ha desencadenado en un debate tan enriquecedor como divertido en el que ambos han compartido su punto de vista. "Tú no estás bien", le ha dicho María a Pablo entre risas después de escuchar sus argumentos. ¡Imperdible!

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