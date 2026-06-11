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Mejores momentos | 11 de junio

“Estáis buenos los dos…”: Roberto Leal, desesperado con un clasicazo en La Pista

Los concursantes no han sido capaces de resolver hasta que jugaban por tres segundos.

“Estáis buenos los dos…”: Roberto Leal, desesperado con un clasicazo en La Pista

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El duelo central de La Pista siempre tiene un punto más de competitividad que el resto. Los concursantes no solo luchan por sumar cinco segundos, sino que también tiene la posibilidad de arrebatárselos a su rival de cara a El Rosco.

En esta ocasión, Javier y David se enfrentaban a una canción clásica de España del año 2003. Sin embargo, pese a la rabia que les ha dado a los dos, ninguno ha sido capaz de dar con la canción.

“Estáis buenos los dos…”, decía Roberto Leal entre risas tras escuchar sus alocados intentos. Finalmente, David ha estado más acertado y ha puesto a bailar a todo el público al son de ‘Dime’. ¡Espectacular!

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