Así ha conseguido Marron resolver "la cuadratura del círculo" frente a María del Monte

La ciencia ha hecho acto de presencia en el plató de El Hormiguero con una María del Monte dispuesta a dejarse sorprender. Marron no ha tardado en conseguir dejar sin palabras a la cantante, apelando a aquello de "la cuadratura del círculo".

Si bien la expresión se refiere a un problema sin aparente solución, Marron ha demostrado con su experimento visual que lo que era algo sin resolver en el siglo XIX, ahora sí tiene forma de solventarse. Y es que si bien empezábamos viendo un círculo en pantalla, al mover la cámara se convertía en un cuadrado.

Se trata de una proyección ortogonal que, dada la ubicación de sus puntos, provoca esta "cuadratura del círculo" que tantos quebraderos de cabeza dio en el pasado. ¡María del monte y Pablo Motos han alucinado con este efecto!

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