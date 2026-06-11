"Venía fuerte": Pablo, el "pasapalabrófilo" que ha puesto a David contra las cuerdas en la Silla Azul

Tras enfrentarse a un implacable Javier en el pasado Rosco, David se ha visto obligado a jugarse el todo por el todo en la Silla Azul. Ahí le esperaba Pablo, un fanático del formato que se ha definido como "pasapalabrófilo" que estaba dispuesto a ocupar su sitio en el equipo azul junto a Alba Brunet y Patxi Salinas.

Esta prueba en la que los concursantes se juegan su puesto en el concurso es de las más tensas que hay y más aun cuando se enfrentan a aspirantes tan preparados como con el que se ha tenido que ver las caras esta vez el veterano.

Cuando David ha ocupado su asiento, le ha confesado a Roberto Leal que lo ha pasado mal por lo fuerte que venía su oponente. “Ha sido difícil”, ha dicho el jugador recordando lo tenso que ha estado el duelo. ¡Espectacular!

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