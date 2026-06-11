Un error sobre Super Mario deja a Sergio a las puertas de la victoria en ¡Salta!

La ronda decisiva de ¡Salta! acabó con todos los concursantes eliminados. Sergio logró avanzar hasta la novena fila de trampillas tras quedarse solo en el plató, pero no consiguió completar el recorrido que le habría llevado hasta el premio final.

El participante confió en una pregunta relacionada con Super Mario y eligió una respuesta que recordaba de sus partidas al popular videojuego. Sin embargo, la trampilla se abrió bajo sus pies y puso fin a la prueba, cerrando la noche con un inesperado game over.

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