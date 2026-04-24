Susana Díaz reacciona al vídeo del Comité Federal de 2016: "No me gusta revivirlo. He tardado muchos años en recuperarme"

El jueves salían a la luz imágenes inéditas del Comité Federal del PSOE celebrado el pasado 1 de octubre de 2016. Fue en ese Comité donde Pedro Sánchez dimitía como secretario general del partido. Todo el material, publicado por 'The Objective', muestra el choque entre sectores del partido en una reunión que se prolongó durante más de doce horas y que se produjo tras la dimisión de más de la mitad de la Ejecutiva.

Uno de los momentos más candentes fue el debate sobre el sistema de votación. El que fue secretario de Organización, César Luena, defendió el uso de una urna para garantizar el voto secreto y argumentó que "al votar a mano alzada, mucha gente que nos apoya no lo va a hacer por presiones de su federación". Precisamente, la ubicación de la urna generó numerosas críticas. Según las imágenes, esa urna no se encontraba en un espacio visible, sino en un cuarto anexo a la sala principal, lo que provocó acusaciones de la falta de transparencia.

Esa presión se palpó en la reunión donde las interrupciones y discusiones eran las protagonistas. En dichas imágenes puede verse cómo Soraya Rodríguez abandonaba la sala entre lágrimas, Carlos Martínez se llevaba las manos a la cabeza o Pepe Blanco intervenía para poner "sentido común" a la situación vivida en la sede del partido. Fue en ese momento cuándo Susana Díaz tomó posesión del atril y aseguró que "llegó el día en el que estamos destrozando la organización". Además, Díaz pedía que dieran ejemplo a "miles de compañeros que están avergonzados y a los que están llorando" y exigía que se hiciese un comité de verdad, "desde la legalidad pensando en el PSOE".

"Todo lo que hice fue pensando primero en mi país, luego en mi partido y por último en mí"

Desde Espejo Público hemos preguntado a Susana Díaz por esta tensa reunión vivida en 2016. Tal y como ha detallado la senadora socialista, "no me gusta revivir aquello porque fue muy desagradable y porque he tardado muchos años en recuperarme". Asegura que tras ese momento, cometió "errores", pero detalla que "todo lo que hice fue pensando primero en mi país, luego en mi partido y por último, en mí". Además, ha explicado que no ha visto esas imágenes "porque no me apetece volver a vivir aquello y ya ha conseguido seguir para adelante sin rencor".

Tras el Comité Federal de 2016, "cogí fobia a algunos medios de comunicación"

Sobre las palabras de Josep Borrell en las que detallaba que tenía que llevarse a cabo una votación como Dios manda, Susana ha afirmado que con eso se refería "que la urna estuviese fuera". Sobre su actitud en ese Comité Federal, Susana detalla que "ya lo ha pagado bastante" y confirma que "desde aquello hubo momentos en los que yo no estuve a la altura" e incluso, ha revelado que "cogió fobia a algunos medios de comunicación y había periodistas con los que no quería ni siquiera sentarme".

"Hacer daño hoy no me aporta nada ni a mí ni a mis compañeros"

Ha reiterado que no va a entrar en este tema "porque cualquier cosa que diga hará daño a mis compañeros y a mí me ha costado recomponerme". Asimismo, detalla que "hacer hoy daño a su partido ni le aporta nada a ella ni tampoco a sus compañeros".

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