Feliciano López y Carmen Maura ilustran a jóvenes tenistas e intérpretes

El Hormiguero es mucho más que un simple programa de entretenimiento y esta vez ha vuelto a quedar demostrado. El programa ha preparado un nuevo experimento sociológico en el que han juntado a Feliciano López con un joven tenista y a Carmen Maura con dos aspirantes a ser actrices.

El deportista ha querido hacer hincapié en la mentalidad y en la forma de hablarse que tiene que tenerse alguien consigo mismo en la pista y la intérprete le ha dicho a las jóvenes que deben ser echadas para adelante y no tenerle miedo a nada.

Para los que sueñan con llegar a ser grandes tenistas o actrices tener a sus referentes delante dándoles consejos es una de las cosas más especiales que pueden vivir. ¡Imperdible!

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