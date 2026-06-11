"Me ha intentado matar un preso dentro de una celda": Los funcionarios de prisiones, al límite

Sufren una agresión cada dieciséis horas, suman ya más de mil agresiones en los dos últimos años. Los funcionarios de prisiones llevan más de ocho años de lucha, de intentos, de reuniones. Hoy varios de ellos se reunían en el Congreso de los Diputados para dar un paso hacia adelante en sus derechos y seguridad.

Un equipo de Espejo Público les acompañaba antes de saber la resolución definitiva "necesitamos pasar a ser considerados como agentes de la autoridad", reclamaban.

"Un preso me intentó matar"

Manuel Galisteo, funcionario de prisiones y Presidente del Sindicato 'Tu abandono me puede matar', lamentaba las situaciones que ha tenido que vivir en su jornada laboral "un interno se atrincheró en una celda, cuando entramos intentó asesinarme y me clavó un cristal en el cuello… yo noté que me resbalaba un líquido por el pecho y afortunadamente no era sangre, era sudor". Por desgracia hechos similares se repiten continuamente en las cárceles de nuestro país.

Alrededor de las 13:00h, el Congreso de los Diputados ha dado un paso histórico al aprobar la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria que les reconoce la condición de agentes de la autoridad. La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado y, en caso de recibir el visto bueno definitivo, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva normativa

Con la nueva normativa, los funcionarios de prisiones serán considerados agentes de la autoridad, por lo que sus informes tendrán presunción de veracidad. También se protegerán mejor sus datos personales mediante el uso de una identificación profesional. Además, recibirán asistencia y podrán ser indemnizados por los daños físicos o materiales sufridos durante el servicio. Contarán también con una formación específica, tanto teórica como práctica, adaptada a las funciones que desempeñan.

Susanna Griso les felicitaba en directo por este gran logro "me alegro muchísimo, a todos los funcionarios de prisiones que nos ven y hemos entrevistado en estos ocho años…enhorabuena".

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