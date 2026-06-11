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Un hombre, asesinado de un disparo en plena calle en Barcelona durante la visita del Papa: "Les dio igual el dispositivo de seguridad"

El asesino salió huyendo y abandonó el arma debajo de un casco de bici. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un ajuste de cuentas.

Apuñalamiento en Barcelona.

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Laura Simón
Publicado:

Un hombre ha muerto de un disparo a plena luz del día al lado de la comisaría de la Policía Nacional. Los Mossos investigan porque el presunto asesino está en paradero desconocido.

La víctima murió de un tiro directo en una de las calles más transitadas de la ciudad. El presunto asesino en una mano llevaba la pistola y en otra un casco de bici. Los Mossos han desvinculado el incidente con la visita del Papa León XIV a Barcelona.

Las bandas balcánicas podrían estar peleando entre ellas

El periodista Jesús Caraballo apunta que en Barcelona hay un problema de narcotráfico muy importante. En los últimos meses se han registrado 4 asesinatos. La principal hipótesis es que estos episodios violentos los protagonizan clanes de bandas balcánicas que se estarían peleando entre ellas.

Los investigadores creen que esto es obra de un profesional. María estaba en una terraza contigua y escuchó el ruido de lo que parecía un petardo. Se giró y escuchó a una mujer chillar diciendo que había un hombre en el suelo al que acababan de disparar. Se asustó y salió corriendo.

El pistolero huyó y en una parada de autobús dejo el arma escondida dentro de un casco de bici. Interior ha convocado un gabinete de crisis para determinar qué ha ocurrido.

"Detrás de esto hay un profesional, un sicario"

Ibón Domínguez es portavoz del sindicato policial Jupol. Destaca que en este caso estamos hablando de la obra de un profesional, un sicario. Probablemente este crimen esté muy relacionado con otro ajuste de cuentas que tuvo lugar hace días determina el agente. "Se sienten impunes y les da igual que ayer estuviera el Papa con todo el dispositivo de seguridad que había", dice sobre los autores del crimen.

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