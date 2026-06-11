Así ha sido el 'beso cósmico' entre Venus y Júpiter, un espectáculo astronómico que se puede ver a simple vista

La inusual cercanía entre Venus y Júpiter durante la noche ha sido uno de los espectáculos astronómicos más destacados de este mes de junio. Este espectáculo se presenta como una oportunidad que no volverá a repetirse hasta 2028.

Durante la noche del 9 de junio, los dos planetas han brillado muy próximos y se han podido observar a simple vista, sin necesidad de telescopio. En concreto, no se ha necesitado telescopio porque estos dos planetas han estado a unos dos grados de distancia aparente.

Qué es la conjunción entre Venus y Júpiter

Una conjunción planetaria, o 'beso cósmico', se produce cuando dos planetas aparecen muy próximos entre sí desde nuestra perspectiva en la Tierra. En este caso, Venus y Júpiter alcanzarán su máxima cercanía, lo cual facilita su observación sin equipos especializados.

Este fenómeno ocurre sobre la llamada trayectoria aparente de los planetas en el cielo, conocida como la eclíptica, que permite que los cuerpos celestes se aproximen visualmente gracias a la disposición de sus órbitas.