El piloto que llevó al Papa León XIV a Barcelona aclara la polémica de no tener una bandera de España en el avión

El comandante de Iberia Pablo Martínez Núñez viajó con el Papa León XIV en su traslado a Barcelona desde Madrid. Reconoce que en los 26 años que lleva volando este ha sido el vuelo más especial de su vida.

Cuenta que le llamó mucho la atención la formación que tiene el Papa. Además de los estudios de filosofía y teología también es licenciado en Matemáticas. Hizo preguntas relacionadas con distintas particularidades del vuelo. "La gente cuando entra en la cabina de un avión y ve tanto botón le llama la atención y pregunta cosas", señala.

"Le vi como una persona tremendamente cercana"

Hablaron "de la dinámica y la física que afecta al vuelo como tal" y asegura que en todo momento le vio como "una persona tremendamente cercana". Además, les dedicó a los tripulantes unas palabras muy bonitas.

Cuenta que estos viajes están absolutamente protocolizados y la Santa Sede tiene a personas específicamente que se encargan de organizar este trayecto. Ha aclarado además que la fotografía que ha trascendido del Pontífice riendo a carcajadas en pleno vuelo corresponde "a un conjunto de circunstancias y experiencias". "Lo más importante para mí era esa cara de felicidad".

El Pontífice lanzó un mensaje personal para el piloto del F18 que les iba acompañando. Los días previos a llevar al Papa en cabina la tripulación pensó en llevar una foto de su familia. "Queríamos que el Santo Padre pusiera cara a quién iba detrás de ese avión". El Papa les dedicó a cada uno de ellos esa fotografías.

Sobre la polémica que ha suscitado que el avión que aterrizó en Barcelona no tuviera la bandera de España mientras que el de Madrid sí la portaba, responde que esa logística viene marcada por un protocolo desde el Vaticano, por lo que no habría habido injerencia por parte de la Generalitat para no llevar la bandera.

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