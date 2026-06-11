“¡Se me ha olvidado!”: un lapsus de David le sentencia en El Rosco ante un Javier implacable

El cara a cara entre Javier y David en este programa de Pasapalabra no ha podido comenzar de manera más tensa. El integrante del equipo azul ha tenido que sudar sangre para mantener su puesto tras una Silla Azul increíblemente complicada.

Sin embargo, aquí están otra vez. Con 46 enfrentamientos directos en El Rosco, los concursantes luchaban por un bote de 662.000 euros con una cantidad de segundos similar por lo que prometía ser un duelo de altura.

Pese a la igualdad en el tiempo con el que contaban, David ha ido a rebufo de Javier durante todo El Rosco. El veterano concursante ha marcado el ritmo y se ha plantado con 23 aciertos trasladándole toda la presión a su rival.

Tras mucho remar y a tan solo una respuesta correcta de la igualada que le hubiese supuesto esquivar la Silla Azul, David ha tenido un lapsus. “¡Se me ha olvidado!”, le ha dicho a Roberto Leal llevándose las manos a la cabeza. ¡No te lo pierdas!

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