Isabel Díaz Ayuso, en Espejo Público: La presidenta de la Comunidad de Madrid responde

Este martes Isabel Díaz Ayuso visita Espejo Público para responder a las preguntas de la presentadora Susanna Griso.

El histórico discurso del Papa en el Congreso cosechó la ovación más larga que se recuerda en el hemiciclo. Los principales partidos suscriben las palabras del León XIV en mayor o menor medida. ¿Tomarán nota los políticos para rebajar la crispación?

La presidenta de la Comunidad de Madrid responde a Susanna Griso sobre el tan aplaudido discurso del Papa en su visita a Madrid, así como su audiencia privada con el pontífice y otros detalles de la visita que implican a Pedro Sánchez o a Miriam Nogueras, que le pidió que hablara en catalán en su paso por Barcelona. También el respeto de los derechos de las personas migrantes en que tanto insiste León XIV o su rechazo al aborto o la eutanasia.

Las 'cloacas' del PSOE no se quedarán al margen, los últimos avances de las distintas causas abiertas contra miembros del PSOE y su círculos cercanos dejan nuevas informaciones casi a diario. Ayuso explicará si sabe por qué su nombre aparece también en la agenda de Leire Díez -la 'fontanera' de Ferraz-.

Este martes, Isabel Díaz Ayuso se toma un café con Susanna Griso en Espejo Público.

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