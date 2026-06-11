'La banda del Vaticano'
Vestidos con hábitos y sotana, así actúa 'la banda del Vaticano' en una joyería de Madrid
Siete personas de origen peruano han sido detenidas después de intentar atracar una joyería en la calle Alcalá, en Madrid. Los policías detuvieron a tres de ellos dentro del local tras introducir violentamente a una de las empleadas en la trastienda a punta de pistola.
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Vestidos con hábitos y sotana haciéndose pasar por curas y monjas. Así han atracado tres personas una joyería en la calle Alcalá, en Madrid. Una mujer, testigo de lo ocurrido, cuenta con detalle cómo iban vestidos: "Unos rosarios de madera grandes puestos". Una vez dentro del local, los atracadores introducen violentamente a una de las empleadas en la trastienda a punta de pistola. Algo que la testigo confirma: "Sí tenían la pistola".
Pillados 'in fraganti'
Mientras están en el interior, interviene la Policía Nacional, que había recibido un aviso sobre el atraco. Los agentes detienen a los tres presuntos atracadores y a otras dos personas que estarían vigilando la joyería desde fuera. La mujer que ha presenciado lo sucedido asegura que "había uno aquí que era el que le informaba a los que estaban ahí en la joyería".
Encañona a dos policías
En el momento de la detención, el hombre que se hace pasar por sacerdote, que se encuentra dentro de la joyería, encañona a dos policías, teniendo que ser reducido. Momentos después, se produce una persecución de película a otros dos integrantes de la banda, que huyen de la escena en un vehículo. Tras varios minutos esquivando coches e incluso los de los agentes, son interceptados en la M-30 a la altura de la salida del Puente de Ventas, después de embestir a un coche policial.
En total siete personas de origen peruano han sido detenidas in fraganti. Todos ellos están acusados como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación, en el que la Policía Nacional ha intervenido un arma de fuego.
'La banda del Vaticano'
Es el sexto robo en menos de un mes. Un dato que asusta. En especial, a quienes trabajan en joyerías, que aseguran que están atemorizados: "Da miedo, da miedo. En que te puedan pasar aquí de repente con una pistola o lo que sea". La policía investiga si esta banda, a la que los mismos agentes han apodado como 'La banda del Vaticano', podría tener alguna relación con el resto de los atracos.
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