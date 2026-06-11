Vestidos con hábitos y sotana, así actúa 'la banda del Vaticano' en una joyería de Madrid

Vestidos con hábitos y sotana haciéndose pasar por curas y monjas. Así han atracado tres personas una joyería en la calle Alcalá, en Madrid. Una mujer, testigo de lo ocurrido, cuenta con detalle cómo iban vestidos: "Unos rosarios de madera grandes puestos". Una vez dentro del local, los atracadores introducen violentamente a una de las empleadas en la trastienda a punta de pistola. Algo que la testigo confirma: "Sí tenían la pistola".

Pillados 'in fraganti'

Mientras están en el interior, interviene la Policía Nacional, que había recibido un aviso sobre el atraco. Los agentes detienen a los tres presuntos atracadores y a otras dos personas que estarían vigilando la joyería desde fuera. La mujer que ha presenciado lo sucedido asegura que "había uno aquí que era el que le informaba a los que estaban ahí en la joyería".

Encañona a dos policías

En el momento de la detención, el hombre que se hace pasar por sacerdote, que se encuentra dentro de la joyería, encañona a dos policías, teniendo que ser reducido. Momentos después, se produce una persecución de película a otros dos integrantes de la banda, que huyen de la escena en un vehículo. Tras varios minutos esquivando coches e incluso los de los agentes, son interceptados en la M-30 a la altura de la salida del Puente de Ventas, después de embestir a un coche policial.

En total siete personas de origen peruano han sido detenidas in fraganti. Todos ellos están acusados como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación, en el que la Policía Nacional ha intervenido un arma de fuego.

'La banda del Vaticano'

Es el sexto robo en menos de un mes. Un dato que asusta. En especial, a quienes trabajan en joyerías, que aseguran que están atemorizados: "Da miedo, da miedo. En que te puedan pasar aquí de repente con una pistola o lo que sea". La policía investiga si esta banda, a la que los mismos agentes han apodado como 'La banda del Vaticano', podría tener alguna relación con el resto de los atracos.

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