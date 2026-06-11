Así recuerdan su niñez los coaches de La Voz Kids

Una conversación sobre comidas favoritas sirvió para que los coaches de La Voz Kids repasaran algunos de sus recuerdos más personales. Edurne defendió su preferencia por la tortilla de patatas sin cebolla, mientras que el resto coincidió en destacar platos relacionados con huevos, patatas o arroz como parte de su infancia.

Entre guasas y confesiones, Antonio Orozco aseguró bromeando ser piloto de helicóptero y como supuestamente conoció Michael Jackson. Además, los artistas hablaron de sus actividades cuando eran pequeños y Ana Mena evocó la primera vez que cantó en público, durante una boda, interpretando una canción de Niña Pastori.

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