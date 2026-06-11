Malú confiesa en El Hormiguero que la terapia cambió su vida

Durante su visita a El Hormiguero, Malú habló sobre el síndrome del impostor que arrastró durante buena parte de su carrera. La artista explicó que durante años sintió que no era suficiente, una percepción que condicionó su forma de afrontar el éxito profesional.

La intérprete aseguró que acudir a terapia supuso un antes y un después en su vida. Además, recordó que una lesión que le obligó a cancelar una gira y detener su actividad por primera vez le hizo tomar conciencia del ritmo al que estaba viviendo y replantearse muchas cuestiones personales.

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