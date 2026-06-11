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La sorprendente técnica con la que María del Monte logró librarse una redada de drogas

María del Monte y Pablo Motos han estado largo tiempo debatiendo sobre la espiritualidad y, en cierto momento, la cantante ha revelado cómo la intuición le ha ayudado a librarse de varios sustos.

La sorprendente técnica con la que María del Monte logró librarse una redada de drogas

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Borja Tamayo
Publicado:

La entrevista de María del Monte en El Hormiguero ha dado pie a un largo debate entre la cantante y el presentador sobre la espiritualidad. Ella, convencida de la existencia de "algo superior" y él, por el contrario, mucho más centrado en lo físico. Entre las diferentes anécdotas que han llevado a la artista a confiar plenamente en su intuición, hay una que ha llamado especialmente la atención de Pablo: logró librarse de una redada de drogas.

"Yo no he probado las drogas nunca por si me gusta", ha comenzado explicando María del Monte: "Te lo prometo". Sin embargo, la realidad es que esquivó un control policial sin una explicación racional de por medio.

"Estábamos en un local y empezaron a agasajarnos, a traernos cosas", ha recordado: "Y de buenas a primeras le digo a mi hermano, vámonos". Es aquí cuando el sexto sentido de la cantante hizo efecto, convenciendo a su hermano de que era el momento de marcharse, quien en un principio no estaba en absoluto de acuerdo con la decisión. Al irse del lugar, las sirenas de policías sonaron y, como bien ha señalado el presentador, "se libró".

Así, la intuición de María del Monte, que "hasta el día de hoy le ha demostrado que es fiable", la ayudó en un momento que, por estar en el sitio menos adecuado en el momento incorrecto, podría haber terminado de la peor manera.

Dale play al vídeo de arriba y vuelve a disfrutar de esta historia.

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