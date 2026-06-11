Nieves planta cara a Don Agustín desde prisión y rechaza dar el paso que él le exige

Tras su encarcelamiento, Nieves sigue convencida de que no debe ceder a la presión. La enfermera recibe el apoyo de Pablo, que le promete buscar al mejor abogado posible, pero también tiene que enfrentarse a una visita inesperada que reabre el conflicto que arrastra desde hace semanas.

Lejos de dar marcha atrás, la mujer se muestra firme ante Don Agustín cuando este insiste en que confiese en Sueños de libertad. El párroco defiende su actuación y asegura que denunció los hechos porque consideraba que era lo correcto, aunque Nieves deja claro que no piensa cambiar de postura pese a la difícil situación que atraviesa.

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