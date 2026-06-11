Estelar
Vuelve a ver la entrevista completa a María del Monte en El Hormiguero
La artista ha regresado al programa por todo lo alto en una noche mágica con momentazos de todo tipo.
Publicidad
La visita de María del Monte a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y la simpatía. Entre recuerdos y confidencias, la artista ha repasado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.
Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el "leonino" contrato que firmó cuando sacó 'Cántame', una de sus canciones más famosas. Pese a que todo el mundo la conozca y la cante, la sevillana no cobra royalties por las condiciones que aceptó.
Tras esto, Pablo Motos ha querido conocer el lado más espiritual de la invitada. El presentador y la artista han compartido su punto de vista y han protagonizado un divertido e interesante debate.
Además, también ha habido tiempo para hablar sobre la increíble redada de drogas de la que consiguió librarse gracias a su hermano y a su sexto sentido.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad