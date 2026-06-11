Mundial 2026: quiénes son las seis mujeres árbitras del torneo

Arranca una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA. El Mundial 2026 sube el telón en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que acoge este jueves la ceremonia inaugural. Una edición que contará con seis mujeres dentro del equipo arbitral.

Katia Itzel García, Tori Penso, Sandra Ramírez, Brooke Mayo, Kathryn Nesbitt y Tatiana Guzmán serán las encargadas de seguir rompiendo barreras y demostrar a las nuevas generaciones que el arbitraje también tiene nombre de mujer. Repasamos quiénes son y cómo han llegado hasta aquí.

Katia Itzel García

La mexicana Katia Itzel García, de 33 años, acudirá al Mundial como árbitra principal. Es árbitra internacional de la FIFA desde 2019 y en 2024 recibió el Premio Nacional del Deporte de México.

Antes de dedicarse profesionalmente al arbitraje, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Más tarde amplió su formación cursando la licenciatura de Derecho en modalidad online.

Tori Penso

A sus 39 años, la estadounidense Tori Penso será, junto a Katia Itzel García, una de las dos únicas árbitras principales designadas para este Mundial.

Casada con Chris Penso, árbitro de la Major League Soccer (MLS), es madre de tres hijas. Su trayectoria está llena de hitos. Empezó a arbitrar con apenas 14 años y en 2023 dirigió la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra, en la que la selección española se proclamó campeona del mundo.

Además del arbitraje, Tori también cuenta con formación en marketing.

Sandra Ramírez

Sandra Ramírez, de 37 años, ejercerá como árbitra asistente. La mexicana acumula más de 16 años de experiencia en el arbitraje y cuenta con una amplia trayectoria en competiciones internacionales.

Su perfil destaca especialmente por su formación académica. Antes de dedicarse por completo al fútbol, estudió Cirugía Dentista en la Universidad de Guadalajara y llegó a ejercer la profesión antes de dar el salto definitivo al arbitraje.

Brooke Mayo

La estadounidense Brooke Mayo, de 37 años, también formará parte del equipo arbitral como asistente.

Empezó a jugar al fútbol con 4 años y, a los 13, ya compaginaba su faceta como jugadora con sus primeros partidos como árbitra. En 2018 fue seleccionada para formar parte del panel internacional de árbitros de la FIFA.

Junto a Tori Penso y Kathryn Nesbitt integró el equipo arbitral de la final del Mundial femenino de 2023 entre España e Inglaterra.

Más allá del fútbol, trabaja como profesora sustituta en centros de educación secundaria.

Kathryn Nesbitt

Kathryn Nesbitt, de 37 años, ejercerá como árbitra asistente en el Mundial masculino de 2026.

Comenzó a arbitrar siendo muy joven, inicialmente como un trabajo de verano que le permitía mantenerse vinculada al deporte. Con el tiempo acabó convirtiéndose en una de las árbitras más reconocidas de Estados Unidos.

Su vida profesional también ha estado ligada a la ciencia. Nesbitt es especialista en química analítica y ha trabajado como investigadora y docente universitaria. De hecho, llegó a montar su propio laboratorio antes de consolidar su carrera internacional en el arbitraje.

Tatiana Guzmán

La nicaragüense Tatiana Guzmán, de 38 años, será una de las grandes protagonistas de esta edición.

A lo largo de su carrera ha ido rompiendo barreras: fue la primera mujer en arbitrar un partido de la Primera División masculina de Nicaragua y la primera representante del arbitraje de su país en una Copa Mundial Femenina, donde ejerció como oficial VAR en 2023.

Ahora volverá a hacer historia al convertirse en la primera mujer en desempeñar funciones de VAR en un Mundial masculino, consolidándose como una de las grandes referentes del arbitraje femenino internacional.