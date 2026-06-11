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Mejores momentos | 11 de junio

¡Espectacular! Alba Brunet se convierte en Britney Spears durante La Pista

La actriz ha conseguido acertar la canción después de varios intentos inventándose la letra.

¡Espectacular! Alba Brunet se convierte en Britney Spears durante La Pista

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Natalia Millán y Alba Brunet volvían a verse las caras en La Pista. Las actrices luchaban esta vez por sumar cinco segundos si lograban acertar la canción que Roberto Leal les ha desvelado que salió en el año 2000.

Alba ha sido más rápida con el pulsador y conocía de sobra el tema de Britney Spears, pero no ha sido capaz de sacar ni una sola frase. “Me voy a inventar la letra”, decía entre risas mientras clavaba el ritmo a la perfección.

Pese a tener la melodía, la intérprete no ha logrado resolver correctamente hasta que Roberto les ha dado la penúltima pista revelándoles el título en español. ¡No te lo puedes perder!

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