La fría confesión del asesino del cantaor Matías de Paula: "Es evidente que está ocultando quién llevaba las armas"

Como se sospechó desde el primer momento los celos son el móvil tras el crimen de Matías de Paula. Era un secreto a voces que recorría las calle de Villanueva de la Serena, Badajoz. La animadversión que el detenido sentía por el cantaor flamenco estaba motivada por una antigua relación con su actual mujer. El hombre se ha mostrado convencido de que esa relación seguía existiendo.

En más de treinta minutos de declaración, Nando, asesino confeso, asegura que era él quien portaba todas las armas que se dispararon el día en que Matías fue asesinado, negando cualquier vínculo de sus hijos en el crimen, que habría cometido en solitario. Incluso ha representado la supuesta forma en que iba cargado con las distintas armas de fuego que hicieron pensar, en un primer momento, que se produjo un intercambio de disparos. Sin embargo todas las balas buscaban el mismo blanco.

Los agentes prosiguen con la búsqueda de las armas, clave en la investigación. El asesino confeso mantiene que se deshizo de las armas arrojándolas al Canal del Zújar, que en esta época trabaja a pleno rendimiento debido a la campaña de riego y obstaculiza las labores.

Se conocían "desde pequeños"

Sorprende la tranquilidad con la que aparentaba responder el acusado, que admite que conocía a su víctima desde hace décadas. Nando no ha tenido reparos a la hora de dar las razones de sus actos: "Se estaba acostando con mi mujer.Me estaba echando de mi casa. Me decía que quería estar con ella en mi casa, que me fuese del pueblo. Que era un cornudo, que si no me daba vergüenza, que estaba avergonzando a mis hijos".

En Más Espejo Público no daban crédito a la totalidad de la versión del autoinculpado. Susanna Griso consideraba muy difícil de creer que llevara él la totalidad de las armas y Rosa Belmonte ponía en cuestión esa tesis: "Ha hecho la escenificación para probar que las levaba él, pero es evidente que está ocultando quién las llevaba".

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