Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crimen del Cantaor

La fría confesión del asesino del cantaor Matías de Paula: "Es evidente que está ocultando quién llevaba las armas"

El presunto autor del crimen que acabó con la vida de Matías de Paula ha afirmado ser el autor de los disparos. Aseura que él llevaba las cuatro armas empleadas en el asesinato del cantaor y exculpa a sus hijos.

Confesión asesino Matías de Paula

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Como se sospechó desde el primer momento los celos son el móvil tras el crimen de Matías de Paula. Era un secreto a voces que recorría las calle de Villanueva de la Serena, Badajoz. La animadversión que el detenido sentía por el cantaor flamenco estaba motivada por una antigua relación con su actual mujer. El hombre se ha mostrado convencido de que esa relación seguía existiendo.

En más de treinta minutos de declaración, Nando, asesino confeso, asegura que era él quien portaba todas las armas que se dispararon el día en que Matías fue asesinado, negando cualquier vínculo de sus hijos en el crimen, que habría cometido en solitario. Incluso ha representado la supuesta forma en que iba cargado con las distintas armas de fuego que hicieron pensar, en un primer momento, que se produjo un intercambio de disparos. Sin embargo todas las balas buscaban el mismo blanco.

Los agentes prosiguen con la búsqueda de las armas, clave en la investigación. El asesino confeso mantiene que se deshizo de las armas arrojándolas al Canal del Zújar, que en esta época trabaja a pleno rendimiento debido a la campaña de riego y obstaculiza las labores.

Se conocían "desde pequeños"

Sorprende la tranquilidad con la que aparentaba responder el acusado, que admite que conocía a su víctima desde hace décadas. Nando no ha tenido reparos a la hora de dar las razones de sus actos: "Se estaba acostando con mi mujer.Me estaba echando de mi casa. Me decía que quería estar con ella en mi casa, que me fuese del pueblo. Que era un cornudo, que si no me daba vergüenza, que estaba avergonzando a mis hijos".

En Más Espejo Público no daban crédito a la totalidad de la versión del autoinculpado. Susanna Griso consideraba muy difícil de creer que llevara él la totalidad de las armas y Rosa Belmonte ponía en cuestión esa tesis: "Ha hecho la escenificación para probar que las levaba él, pero es evidente que está ocultando quién las llevaba".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Ampliación del censo electoral: ¿reparación histórica o maniobra electoral? Paco Vázquez y Cándido Méndez debaten en "Espejo Público"

¿Está intentando el Gobierno agotar la legislatura para que puedan votar más extranjeros?

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Confesión asesino Matías de Paula

La fría confesión del asesino del cantaor Matías de Paula: "Es evidente que está ocultando quién llevaba las armas"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la histórica llegada del papa León XIV a Canarias

¡Puerta grande o enfermería! José vive el momento más crítico de todo el programa

¡Puerta grande o enfermería! José viven el momento más crítico de todo el programa

Apuñalamiento en Barcelona.
Barcelona

Un hombre, asesinado de un disparo en plena calle en Barcelona durante la visita del Papa: "Les dio igual el dispositivo de seguridad"

Guille pasa de la Letra oculta por 750 euros y la ola del público
Mejores momentos | 11 de junio

Guille pasa de la Letra oculta por 750 euros y la ola del público

Ampliación del censo electoral: ¿reparación histórica o maniobra electoral? Paco Vázquez y Cándido Méndez debaten en "Espejo Público"
Elecciones generales

¿Está intentando el Gobierno agotar la legislatura para que puedan votar más extranjeros?

La polémica del censo electoral se cuela en 'Espejo Público'. Se trata de una ¿reparación histórica o una maniobra electoral? Paco Vázquez y Cándido Méndez lo debaten.

Polémica Oscar Puente Papa Madrid- Barcelona
Óscar Puente

Rechazo unánime al tuit de Óscar Puente que "genera odio" con el Papa: "¡Ya estamos con el Madrid- Barcelona!"

Lo que comenzó como una jornada marcada por la histórica visita del papa León XIV a Barcelona, ha dejando una una nueva controversia de Óscar Puente. Una publicación del ministro en 'X' ha generado una cascada de reacciones en Espejo Público. Coinciden en que este tipo de declaraciones solo contribuyen a un clima de crispación política.

Antonio Orozco

¿Qué va dentro de una ballena?: el divertido juego que saca el lado más espontáneo de los coaches de La Voz Kids

Bizcocho de acelgas y frutos secos, de Karlos Arguiñano: "En solo 10 minutos tienes todo preparado"

Bizcocho de acelgas y frutos secos, de Karlos Arguiñano: "En solo 10 minutos tienes todo preparado"

Chipirones encebollados picantes con patatas asadas

Chipirones encebollados picantes con patatas asadas: un receta extraordinaria para el fin de semana

Publicidad