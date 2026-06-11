La presidenta de la asociación de Fiscales arremete contra el ministro Óscar López: "Lo que ha dicho es irresponsable y populista"

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales habla para 'Espejo Público' después de que su asociación haya compartido un comunicado contra la revelación de que Leire Díez habría estado en dos ocasiones en la Fiscalía general del Estado. Consideran que desde la Fiscalía no se ha reaccionado con suficiente contundencia a estas afirmaciones y echan en falta la apertura de diligencias encaminadas a verificar tales informaciones.

Asegura que en la carrera judicial en general "se ha detectado cierta indignación por esta insinuación". En primer lugar destaca lo inusual del procedimiento. "El hecho de que un abogado cualquiera entre en la Fiscalía sin cita a horas intempestivas y sea recibido por el número dos del Fiscal general del Estado resulta de lo más inusual, más allá cuando lo que va a decir no es nada relevante según la propia manifestación de la Fiscalía". Señala además que la canalización de información que tuvo lugar en esas reuniones es propia de la Policía.

"No es normal que acudan a la Fiscalía General del Estado ni que les atienda el número 2 de la Fiscalía General"

Añade además que si hubieran accedido a la Fiscalía dos ciudadanos cualesquiera es lógico que pidan la entrevista o se registren, pero no es normal que acudan a la Fiscalía General del Estado ni que les atienda el número 2 de la Fiscalía General. Echan en falta que se haya desaprovechado la oportunidad de haber hecho una defensa a ultranza de los fiscales señalados y también de la institución para separarla por completo de esos personajes que están siendo investigados como miembros de un grupo criminal.

"El comunicado es muy limitado en sus efectos y en sus explicaciones. Deja casi más dudas que aclaraciones, es muy poco transparente", añade.

"El mensaje de Óscar López es irresponsable y populista"

Sobre el mensaje del ministro Óscar López en una entrega de premios diciendo que los jueces prevarican lo tilda de "irresponsable y populista". "Por su puesto que gobierna el Gobierno y hay separación de poderes y está por encima de la ley. Si hay jueces que prevarican, queréllense ustedes contra ellos. Yo no he visto ninguna querella, esa explicación simplista de cuando a uno le vienen mal las cosas y entonces en lugar de asumir responsabilidades pego balonazos al que está en frente".

Denuncia que los fiscales tengan que soportar presiones y destaca que no es admisible que en un estado de derecho los representantes del poder político hagan afirmaciones de este cariz. "¿Qué pasa que todos se han puesto de acuerdo un día y han pensado en buscarle las cosquillas al Gobierno?".

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