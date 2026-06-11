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Encuentran la parte inferior de un cadáver en la playa de El Saler, Valencia

El equipo forense tiene ahora que intentar identificar el cadáver y las circunstancias de la muerte.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia CivilEuropa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Identificar el cadáver y determinar las circunstancias de la muerte son las próximas prioridades de la Guardia Civil después de que el día previo se haya encontrado la mitad inferior de un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

El cadáver se ha localizado en la playa de El Saler, en Valencia. Los agentes han informado que tras su localización será el equipo forense quien tratará de esclarecer cómo murió y averiguar su identidad.

Según publica el diario Las Provincias, el cuerpo estaba vestido con unos pantalones vaqueros y calcetines. Todas las líneas de investigación están abiertas aunque ya ha trascendido que una de las hipótesis es que los restos humanos correspondan a una víctima del naufragio de una patera.

El mismo medio publica que fue alrededor de las 17 horas de este miércoles cuando saltaron las alarmas en el 112. Varias patrullas de Policía Local y Guardia Civil se desplazaron hasta la zona.

No es la primera vez que aparece un cuerpo en la costa valenciana. En Valencia, Sagunto, Castellón, Xilxes y Moncloa se repitió esta trágica situación durante el pasado mes de julio.

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