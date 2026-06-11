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Tom Holland, Zendaya y Alberto Núñez Feijóo, entre los próximos invitados de El Hormiguero
El programa prepara una semana repleta de emociones fuertes con invitados de lo más variados.
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Se acerca el fin de la temporada en El Hormiguero, pero el programa no levanta el pie del acelerador. Durante las próximas noches, Pablo Motos ha desvelado que tendrá el placer de entrevistar a Pablo Chiapella, JJ Vaquero, Tom Holland, Zendaya, Alberto Núñez Feijóo y Niña Pastori en una semana de lo más variada.
Lunes: Pablo Chiapella y JJ Vaquero
Empezamos otra gran semana con la visita de Pablo Chiapella y JJ Vaquero. Nos van a hablar de Olivia, la nueva serie que estrenan en Disney+ el próximo 1 de julio. Narra la historia del hombre del tiempo más famoso de la televisión cuya vida da un giro inesperado y tiene que refugiarse en el olivar de su padre, con quien no se habla desde hace treinta años.
Martes: Tom Holland y Zendaya
Visita de lujo de Hollywood. Recibimos en nuestro plató a los actores Tom Holland y Zendaya para presentarnos Spider-Man: Brand new day, que se estrena en cines el próximo 29 de julio. En esta nueva entrega, han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home. Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo y ha desaparecido voluntariamente de las vidas y los recuerdos de quienes ama.
Miércoles: Alberto Núñez Feijóo
Noche para abordar toda la actualidad política de las últimas semanas con la visita del presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Jueves: Niña Pastori
Ponemos el broche a la semana con la música de Niña Pastori, quien nos va a presentar su nuevo disco, titulado Color Fania. Con este nuevo trabajo conmemora sus 30 años de trayectoria musical. La cantante acaba de protagonizar un momento muy emocionante en su carrera al ser una de las artistas que ha cantado ante el Papa León XIV durante su reciente visita a España.
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