Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Bienvenidos

Tom Holland, Zendaya y Alberto Núñez Feijóo, entre los próximos invitados de El Hormiguero

El programa prepara una semana repleta de emociones fuertes con invitados de lo más variados.

Tom Holland, Zendaya y Alberto Núñez Feijóo, entre los próximos invitados de El Hormiguero

Publicidad

Se acerca el fin de la temporada en El Hormiguero, pero el programa no levanta el pie del acelerador. Durante las próximas noches, Pablo Motos ha desvelado que tendrá el placer de entrevistar a Pablo Chiapella, JJ Vaquero, Tom Holland, Zendaya, Alberto Núñez Feijóo y Niña Pastori en una semana de lo más variada.

Lunes: Pablo Chiapella y JJ Vaquero

Empezamos otra gran semana con la visita de Pablo Chiapella y JJ Vaquero. Nos van a hablar de Olivia, la nueva serie que estrenan en Disney+ el próximo 1 de julio. Narra la historia del hombre del tiempo más famoso de la televisión cuya vida da un giro inesperado y tiene que refugiarse en el olivar de su padre, con quien no se habla desde hace treinta años.

Pablo Chiapella y JJ Vaquero
Pablo Chiapella y JJ Vaquero | antena3.com

Martes: Tom Holland y Zendaya

Visita de lujo de Hollywood. Recibimos en nuestro plató a los actores Tom Holland y Zendaya para presentarnos Spider-Man: Brand new day, que se estrena en cines el próximo 29 de julio. En esta nueva entrega, han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home. Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo y ha desaparecido voluntariamente de las vidas y los recuerdos de quienes ama.

Tom Holland y Zendaya
Tom Holland y Zendaya | antena3.com

Miércoles: Alberto Núñez Feijóo

Noche para abordar toda la actualidad política de las últimas semanas con la visita del presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo
Alberto Núñez Feijóo | antena3.com

Jueves: Niña Pastori

Ponemos el broche a la semana con la música de Niña Pastori, quien nos va a presentar su nuevo disco, titulado Color Fania. Con este nuevo trabajo conmemora sus 30 años de trayectoria musical. La cantante acaba de protagonizar un momento muy emocionante en su carrera al ser una de las artistas que ha cantado ante el Papa León XIV durante su reciente visita a España.

Niña Pastori
Niña Pastori | antena3.com

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Tom Holland, Zendaya y Alberto Núñez Feijóo, entre los próximos invitados de El Hormiguero

Tom Holland, Zendaya y Alberto Núñez Feijóo, entre los próximos invitados de El Hormiguero

“¡Se me ha olvidado!”: un lapsus de David le sentencia en El Rosco ante un Javier implacable

“¡Se me ha olvidado!”: un lapsus de David le sentencia en El Rosco ante un Javier implacable

“Estáis buenos los dos…”: Roberto Leal, desesperado con un clasicazo en La Pista

“Estáis buenos los dos…”: Roberto Leal, desesperado con un clasicazo en La Pista

¡Espectacular! Alba Brunet se convierte en Britney Spears durante La Pista
Mejores momentos | 11 de junio

¡Espectacular! Alba Brunet se convierte en Britney Spears durante La Pista

"Venía fuerte": Pablo, el "pasapalabrófilo" que ha puesto a David contra las cuerdas en la Silla Azul
Mejores momentos | 11 de junio

"Venía fuerte": Pablo, el "pasapalabrófilo" que ha puesto a David contra las cuerdas en la Silla Azul

Beret
ÚLTIMA HORA

El cantante Beret, detenido por una presunta agresión sexual: "Parece ser que estamos hablando de un solo caso"

El artista acaba de pasar a disposición judicial sin prestar declaración. Una detención en la que se le atribuye un presunto delito de agresión sexual.

Valentina
PAPA LEÓN XIV EN ESPAÑA

Hablamos con Valentina, la niña invidente que conquistó al papa León XIV y a los Reyes: "Le regalé un dibujo al Papa"

El papa León XIV alcanza la última parada de su viaje por España: las islas Canarias. Un destino que llega tras cumplir con su agenda en Barcelona, donde conoció a la pequeña Valentina, la niña que nos describió a todos la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

Ana Obregón

El dardo de Ana Obregón a sus imitaciones en Homo Zapping: "Tan imbécil no seré"

Ana Obregón

Ana Obregón, amiga de Cristina Blanco, sobre su relación con su hijo Miguel Ángel Muñoz: "Le quería tanto que se apartó de él"

Desaparecido

Se busca a un joven de 16 años desaparecido en la costa de Roses (Girona): "Se ha encontrado su moto acuática"

Publicidad