Kaley Cuoco anuncia por sorpresa su embarazo con fotos de la tripita y el sexo del bebé: "La segunda vez está siendo más complicada"

Kaley Cuoco está embarazada de su segundo hijo junto a Tom Pelphrey. La actriz de The Big Bang Theory y su prometido han compartido la feliz noticia en redes sociales y, además, han aprovechado para revelar el sexo del bebé.

Ha sido Pelphrey quien ha anunciado primero la noticia en Instagram con varias fotos familiares. En una de ellas aparece junto a Cuoco y su hija Matilda, de 3 años, sujetando una tarta cuyo interior rosa deja claro que la pareja espera otra niña.

Junto a las imágenes, el actor ha escrito: "Siento una enorme gratitud y alegría. Tengo muchísimo respeto y admiración por @kaleycuoco en este viaje lleno de altibajos".

Poco después, Cuoco ha compartido una publicación en su propia cuenta y ha añadido nuevas fotos de esta etapa tan especial. Entre ellas hay una imagen de la tarta junto a Pelphrey y Matilda, además de varios selfies frente al espejo en los que muestra cómo avanza su embarazo y su tripita.

En la foto principal, la pareja posa a ambos lados de su hija delante de una gran tarta decorada con virutas de colores. Sobre ella puede leerse "Es una..." antes de que el corte deje al descubierto el relleno rosa que confirma la noticia.

La actriz también ha enseñado otras imágenes tomadas durante los últimos meses, ofreciendo a sus seguidores un vistazo más personal de este segundo embarazo.

"Completando nuestra pequeña familia, qué sueño hecho realidad", ha escrito Cuoco. "Esta segunda vez el camino está siendo algo más complicado en muchos sentidos, pero estamos muy agradecidos por estar viviendo este momento".

Además, la actriz ha confirmado que Matilda está a punto de convertirse en hermana mayor. "¡Nuestra hermanita viene de camino! @tommypelphrey será un papi de niñas para toda la vida. Y sí, en la última foto nuestra delicada princesa nos está enseñando el dedo corazón".

La pareja dio la bienvenida a Matilda en 2023 y ahora se prepara para sumar una nueva integrante a la familia.