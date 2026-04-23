Vídeo | Las imágenes ocultas del PSOE: un Comité General marcado por gritos de "pucherazo" y máxima tensión

Se han publicado por primera vez imágenes inéditas del Comité Federal del PSOE celebrado el 1 de octubre de 2016, una reunión clave que terminó con la salida de Pedro Sánchez como secretario general del partido; lo ha hecho el diario digital The objetive. El material, recuperado durante la elaboración del libro Todos los hombres de Sánchez, recoge el desarrollo íntegro de una jornada marcada por el enfrentamiento interno.

Según detalla The objetive, las grabaciones permanecieron archivadas durante casi una década en la sede de Ferraz. El contenido muestra el choque entre sectores del partido en una reunión que se prolongó durante más de doce horas y que se produjo tras la dimisión de la mitad de la Ejecutiva.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el debate sobre el sistema de votación. El entonces secretario de Organización, César Luena, defendió el uso de una urna para garantizar el voto secreto. “Si votamos a mano alzada, mucha gente que nos apoya no lo va a hacer, por las presiones de su federación”, argumentó.

Sin embargo, la ubicación de la urna generó críticas. Según las imágenes difundidas por dicho diario digital, esta no se encontraba en un espacio visible, sino en un cuarto anexo a la sala principal, lo que provocó acusaciones de falta de transparencia.

Enfrentamientos y tensión en la sala

La reunión estuvo marcada por interrupciones, discusiones y varios recesos sin acuerdo. La presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez, trató de ordenar el proceso: "Compañeros y compañeras, un poco de tranquilidad, un poco de calma y un poco de serenidad. Llevamos muchas horas intentando llegar a un acuerdo, pero me toca tomar una decisión porque soy la presidenta del comité federal y vamos a votar".

El clima de tensión se reflejó también en el intercambio con Rodolfo Ares, quien reclamó intervenir: "¿Me dejarás hablar? ¿Me dejarás hablar al menos?". La escena se repitió en varias ocasiones, evidenciando la falta de consenso.

Las discrepancias derivaron en acusaciones directas durante la votación. Desde distintos sectores se cuestionó el procedimiento y se denunciaron posibles vulneraciones internas. Entre los asistentes, se escucharon gritos de "¡Pucherazo! ¡Cobardes, sinvergüenzas!", en una jornada que dejó imágenes de fuerte división.

Las discrepancias se intensificaron a medida que avanzaba la jornada. El exministro Josep Borrell tomó la palabra para cuestionar el procedimiento: "Nos piden que votemos un texto que desconozco, que desconocéis, que no está en el orden del día y que no ha sido emitido por ningún órgano competente del partido. ¿Creéis de verdad que este Comité Federal puede votar esto en estas condiciones?". Su intervención reflejó el malestar de parte de los asistentes ante la falta de claridad en el proceso.

A partir de ese momento, la tensión aumentó de forma notable. Desde la dirección se defendió la votación secreta en urna como mecanismo para garantizar apoyos, pero el sector crítico reaccionó con desconfianza. La decisión de habilitar una urna en un espacio apartado de la sala fue interpretada por algunos como una maniobra opaca, lo que derivó en protestas abiertas.

En ese contexto, se produjeron escenas de gran crispación. Varios dirigentes alzaron la voz y se sucedieron los reproches cruzados, mientras otros pedían detener el proceso. La expresidenta andaluza Susana Díaz llegó a intervenir visiblemente afectada y casi al borde de las lágrimas: "¡Compañeros y compañeras, esto así no se puede, en una urna tapao, tapao…!". A su alrededor, otros dirigentes mostraban gestos de incredulidad o intentaban mediar sin éxito. Y sigue: "Que haya transparencia. Vamos a hacer ya un comité de verdad".

Las acusaciones alcanzaron su punto álgido cuando, en medio del debate, se escucharon gritos de "¡Pucherazo! ¡Cobardes, sinvergüenzas!", dirigidos contra la organización del proceso. La escena evidenciaba la fractura interna del partido en una reunión que se prolongó durante más de 12 horas sin consenso.

El enfrentamiento no se limitó al método de votación. También se discutió la validez de las decisiones adoptadas tras la dimisión de parte de la Ejecutiva y el papel de los órganos internos del partido. Algunas voces advirtieron incluso de posibles consecuencias legales si no se respetaban los procedimientos establecidos.

El desarrollo de los acontecimientos terminó por precipitar la salida de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. Un desenlace que, según las imágenes difundidas ahora por The objetive, estuvo marcado por la confrontación directa, la falta de acuerdo y un clima de máxima tensión que dejó huella en la historia reciente del partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.