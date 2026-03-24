Los sanitarios de Alicante, en pie de guerra por "un vehículo": "Nos desplazamos a las curas andando o en patinete porque la Conselleria no nos pone un medio de transporte"

Los enfermeros y médicos de los centros de salud de Alicante están hartos de esta situación. Denuncian que cuando tienen que hacer una visita a un paciente a su domicilio la Conselleria de Sanitat no les pone medio de transporte, sino que son ellos los que tienen que desplazarse con su propio vehículo.

"No solo en este centro de salud de Alicante, sino en todos los de la Comunidad Valenciana. Si el enfermero puede, porque es una zona urbana, va andando. Pero si está más lejos va en patinete, bicicleta o con su coche. La mayoría tiene una hora y media para hacer los domicilios. Y si tú ya tardas media hora en llegar a un domicilio, más la cura o la atención al paciente y la vuelta, pues imagínate", explica indignada Carmen Miralles, una de las enfermeras afectadas.

"En cualquier profesión, si tienes que desplazarte, la administración te pone un vehículo a tu disposición. A nosotros, no"

Los médicos están en la misma situación. Cuando entra un aviso para atender a un paciente en su domicilio se desplazan con sus medios. "Cualquier otra profesión, si tienes que desplazarte, la administración te pone un coche a tu disposición. A nosotros, no", denuncia Marisol Botella, médico de familia. Esta situación la padecen todos los médicos de los centros de salud, menos uno que lo denunció y la justicia le dio la razón. "Cuando a él le entra un aviso, solicita un vehículo y le llevan al domicilio. Hemos pedido la ampliación de la sentencia para que cubra a todos los compañeros", explica Marisol.

Además, denuncia que si tienen algún incidente el seguro no se hace cargo porque están usando el coche para uso profesional, no personal. "No nos pagan ni kilometraje ni nada por el estilo. Y si tenemos un accidente con nuestro coche, nuestro seguro no nos lo cubre. Algunos compañeros deciden ir en bicicleta, patinaje o andando, porque en esta zona se aparca muy mal".

En ocasiones, los médicos o enfermeros llevan muestras biológicas, medicación o incluso bombonas de oxígeno en sus propios vehículos, con el riesgo que eso conlleva. Los sanitarios piden a la Conselleria que les dejen usar los vehículos que ya hay en algunos centros de salud, pero que solo se pueden utilizar para las urgencias médicas durante las tardes y los fines de semana. Mientras llega una solución, los médicos y enfermeros siguen usando su coche, patinete o bicicleta para atender a los pacientes en sus domicilios.

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