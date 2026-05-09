La actuación de Evolett hace temblar a los coaches en La Voz Kids: “Estoy en shock”

Evolett se subió al escenario de La Voz Kids para cumplir un sueño y lo consiguió con una emocionante interpretación de ‘En cambio no’, de Laura Pausini, que conquistó a los coaches.

La talent lo dio todo sobre el escenario y no tardaron en llegar las reacciones: Luis Fonsi y Edurne se giraron prácticamente al mismo tiempo, impresionados por su voz: “¡Qué bonito!”, destacaban.

Antonio Orozco fue el último en pulsar el botón, sumándose a una actuación que dejó huella en el plató: “¡Espectacular!”, valoró el coach tras escucharla.

Evolett dejó sin palabras a los coaches, especialmente a Fonsi: “Estoy en shock, me tiemblan las manos, me tiembla todo”, confesó. Finalmente, la joven lo tuvo claro y decidió unirse al equipo del puertorriquense.