Una psiquiatra analiza la mente del joven atrincherado que se quitó la vida en Alicante: "Pensaría que alguien quería hacerle daño"

Este jueves, sobre las 12:45h del mediodía, un joven de 25 años que llevaba más de un día atrincherado y armado con escopetas de caza en su casa familiar, se suicidaba en Agost, (Alicante). Pero, ¿Qué pasaba por la cabeza de ese chico para que cometiera tal atrocidad?. La psiquiatra Lucía Torres, analiza esta situación en Espejo Público.

"Se estaba sintiendo amenazado"

La experta cree que el joven "estaba atravesando un episodio psicótico", que es una situación en la que hay una pérdida de contacto con la realidad, lo que le hace "interpretar todo desde su propio mundo, y se estaba sintiendo amenazado, pensaba que le iban a atacar", explica.

Lucía aclara en Espejo Público, por qué la contención verbal que trató el equipo de convencerle, no fue exitosa, y es que "todo pasa por un filtro de interpretación alterado", y por más empático que uno trate de ser, igual se interpreta como que se le está "intentando de engañar, o incluso puede pensar que la identidad se ha suplantado, y que en realidad no son las personas que dicen ser".

Lo más difícil lo tienen sus padres

La experta cree que lo que falló en esta situación es que no pudieron "administrarle un fármaco a la fuerza" ya que el joven de 25 años, había cerrado su puerta. Y confiesa que a partir de ahora, lo más difícil lo tienen sus padres, ya que "se percibe una angustia extrema y un miedo terrible, por el que le ha llevado a su hijo a tomar esta decisión".

