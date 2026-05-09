Actuación | Audiciones
“Te has pasado el juego”: la ovación de los coaches a este talent tras actuación
Leo logró un pleno al sorprender a los coaches con ‘Defying Gravity’ en el escenario de La Voz Kids.
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Leo se subió al escenario de La Voz Kids con una potente interpretación de ‘Defying Gravity’, el tema de Cynthia Erivo y Ariana Grande, y desató la ovación de los coaches.
Con tan solo 13 años, el talent demostró un enorme dominio vocal en una actuación que fue creciendo de principio a fin. Edurne y Ana Mena no dudaron en girarse a mitad de la canción, impresionadas por su fuerza sobre el escenario.
Más tarde, Antonio Orozco y Luis Fonsi también pulsaron el botón, completando una reacción unánime ante una actuación que no dejó indiferente a nadie.
Las caras de los coaches lo decían todo: no daban crédito a lo que acababan de escuchar, completamente sorprendidos por el nivel de Leo.
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