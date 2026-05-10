El arte de José Romero emociona en La Voz Kids pese a no lograr su sueño

El joven talent, de 11 años, se subió al escenario con 'Letras por bulerías' y dejó un momento lleno de sentimiento y valentía.

Desde el primer instante, José Romero demostró que el flamenco forma parte de él. Su actuación estuvo cargada de personalidad y emoción, aunque en esta ocasión no consiguió que ningún coach girara su silla.

Durante la actuación, Ana Mena no pudo evitar reaccionar: "Dios mío, me está quemando", comentó, impresionada refiriéndose a lo cerca que ha estado de pulsar el botón rojo.

Tras terminar, Antonio Orozco quiso dedicarle unas palabras de ánimo: "A veces no tenemos el momento", le dijo, y recordó los muchos artistas que se han subido al escenario, no han logrado pasar y ahora son estrellas.

Además, le dio un abrazo enorme y quiso reconocer su valentía por subirse al escenario de La Voz Kids.