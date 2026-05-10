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El arte de José Romero emociona en La Voz Kids pese a no lograr su sueño

El pequeño se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar 'Letras por bulerías' dejando claro que el flamenco corre por sus venas.

José Romero de La Voz Kids

El arte de José Romero emociona en La Voz Kids pese a no lograr su sueño

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Celia Gil
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El joven talent, de 11 años, se subió al escenario con 'Letras por bulerías' y dejó un momento lleno de sentimiento y valentía.

Desde el primer instante, José Romero demostró que el flamenco forma parte de él. Su actuación estuvo cargada de personalidad y emoción, aunque en esta ocasión no consiguió que ningún coach girara su silla.

Durante la actuación, Ana Mena no pudo evitar reaccionar: "Dios mío, me está quemando", comentó, impresionada refiriéndose a lo cerca que ha estado de pulsar el botón rojo.

Tras terminar, Antonio Orozco quiso dedicarle unas palabras de ánimo: "A veces no tenemos el momento", le dijo, y recordó los muchos artistas que se han subido al escenario, no han logrado pasar y ahora son estrellas.

Además, le dio un abrazo enorme y quiso reconocer su valentía por subirse al escenario de La Voz Kids.

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